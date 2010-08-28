Омлет гораздо чаще готовят к завтраку, но такой вариант блюда из взбитых яиц с сочной рыбкой прекрасно справиться с задачей утоления голода во время ужина. Блюдо с высоким количеством белка получается при этом достаточно легким, не вызовет проблем с пищеварением, а готовится чрезвычайно просто и быстро.

Ингредиенты:

500 г. филе минтая (можно взять горбушу);

5 яиц;

50 г. измельченных грецких орехов;

Соль;

Перец;

Зелень.

Приготовление:

1. Для нашего блюда, выбираем постную рыбку. Это может быть минтай, также для данного рецепта хорошо подойдет горбуша или треска. Рыбку нарезаем небольшими кусочками, после чего сбрызгиваем лимонным соком.Добавляем соль и перец. Оставляем немного промариноваться (около 30 минут).

2. Тем временем подготовим форму для запекания. Идеально подойдет стеклянная посуда с высоким бортом. Ее смазываем растительным маслом, после чего выкладываем уже промаринованную рыбу и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

3. Взбиваем сырые яйца с помощью миксера в пену, затем добавляем соль и перец. Сюда же отправляем измельченные грецкие орехи и мелко порубленную свежую зелень.

4. Достаем из духовки форму с рыбкой, которая немного пропеклась, чтобы залить ее полученной яичной смесью. Аккуратно перекладываем содержимое сверху рыбы, разравниваем и распределяем равномерно по всей форме.

5. Возвращаем в духовку запекаться еще в течение 10-15 минут. Готовый омлет покроется аппетитной румяной корочкой, если он начнет подниматься — с помощью вилки делаем небольшие проколы в нескольких местах.

6. Готовое блюдо достаем из духовки, украшаем свежей зеленью, нарезаем на кусочки и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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