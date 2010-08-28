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Сочная рыбка, запеченная в омлете
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Для нашего блюда, выбираем постную рыбку. Это может быть минтай, также для данного рецепта хорошо подойдет горбуша или треска. Рыбку нарезаем небольшими кусочками, после чего сбрызгиваем лимонным соком.Добавляем соль и перец. Оставляем немного промариноваться (около 30 минут).
2. Тем временем подготовим форму для запекания. Идеально подойдет стеклянная посуда с высоким бортом. Ее смазываем растительным маслом, после чего выкладываем уже промаринованную рыбу и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
3. Взбиваем сырые яйца с помощью миксера в пену, затем добавляем соль и перец. Сюда же отправляем измельченные грецкие орехи и мелко порубленную свежую зелень.
4. Достаем из духовки форму с рыбкой, которая немного пропеклась, чтобы залить ее полученной яичной смесью. Аккуратно перекладываем содержимое сверху рыбы, разравниваем и распределяем равномерно по всей форме.
5. Возвращаем в духовку запекаться еще в течение 10-15 минут. Готовый омлет покроется аппетитной румяной корочкой, если он начнет подниматься — с помощью вилки делаем небольшие проколы в нескольких местах.
6. Готовое блюдо достаем из духовки, украшаем свежей зеленью, нарезаем на кусочки и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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|Кулинария/Закуски
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