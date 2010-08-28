Ингредиенты:

Яйцо — 6 шт.

Мука — 120 г

Сахар — 200 г

Какао — 60 г

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Ягоды — 50 г

Сметана — 2–3 ст. л.

Творог — 150 г

Шоколад — 100 г

Приготовление:

1. Яйца взбейте с сахаром в воздушную пышную массу. Аккуратно вмешайте муку.

2. Аккуратно введите какао. Готовое тесто вылейте на противень и поставьте в духовку, разогретую до 180°С, минут на 10–15. Готовый бисквит скрутите сразу в рулет без начинки. Накройте полотенцем и уберите в холодильник минут на 10.

3. В это время займитесь начинкой. Для этого разотрите творог с сахарной пудрой и сметаной.

4. Почти остывший бисквит разверните и смажьте кремом. Разложите ягоды.

5. Скатайте в рулет. Сверху смажьте растопленным шоколадом.

6. Уберите в холодильник на пару часов, чтобы он немного пропитался и застыл.

Приятного аппетита!

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