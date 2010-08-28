Записи Друзья Комментарии
-MALEFISENTA-
Аватар -MALEFISENTA-

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в -MALEFISENTA-

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 31675



​Бисквитный рулет с творогом и ягодами

Среда, 15 Апреля 2020 г. 11:38 + в цитатник

3937411_biskvitnyiruletstvorogomijagodamiimagesbig (690x518, 112Kb)

Ингредиенты:
  • Яйцо — 6 шт.
  • Мука — 120 г 
  • Сахар — 200 г 
  • Какао — 60 г 
  • Сахарная пудра — 2 ст. л. 
  • Ягоды — 50 г 
  • Сметана — 2–3 ст. л. 
  • Творог — 150 г 
  • Шоколад — 100 г

Приготовление:

1. Яйца взбейте с сахаром в воздушную пышную массу. Аккуратно вмешайте муку. 

2. Аккуратно введите какао. Готовое тесто вылейте на противень и поставьте в духовку, разогретую до 180°С, минут на 10–15. Готовый бисквит скрутите сразу в рулет без начинки. Накройте полотенцем и уберите в холодильник минут на 10. 

3. В это время займитесь начинкой. Для этого разотрите творог с сахарной пудрой и сметаной. 

4. Почти остывший бисквит разверните и смажьте кремом. Разложите ягоды.

5. Скатайте в рулет. Сверху смажьте растопленным шоколадом. 

6. Уберите в холодильник на пару часов, чтобы он немного пропитался и застыл.

Приятного аппетита!

источник

Рубрики:  Кулинария/Выпечка
Метки:  


Процитировано 36 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте