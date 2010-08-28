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Бисквитный рулет с творогом и ягодами
Приготовление:
1. Яйца взбейте с сахаром в воздушную пышную массу. Аккуратно вмешайте муку.
2. Аккуратно введите какао. Готовое тесто вылейте на противень и поставьте в духовку, разогретую до 180°С, минут на 10–15. Готовый бисквит скрутите сразу в рулет без начинки. Накройте полотенцем и уберите в холодильник минут на 10.
3. В это время займитесь начинкой. Для этого разотрите творог с сахарной пудрой и сметаной.
4. Почти остывший бисквит разверните и смажьте кремом. Разложите ягоды.
5. Скатайте в рулет. Сверху смажьте растопленным шоколадом.
6. Уберите в холодильник на пару часов, чтобы он немного пропитался и застыл.
Приятного аппетита!
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