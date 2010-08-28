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Создан: 28.08.2010
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Потрясающая маска для лица

Пятница, 03 Апреля 2020 г. 13:52 + в цитатник

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Все ингредиенты натуральные — ни какой химии.

Эффект просто потрясающий!!!
Делать её нужно два раза в год — весной и осенью курсом по 2 недели.

Итак, нам понадобится:
- 1 столовая ложка меда (конечно натурального);
- 1 столовая ложка сметаны (и лучше пожирнее);
- 50 г свежего творога
- 6-10 капелек лимона
- по 1-2 ампуле алоэ, витамина В1 и В12 (всё продается в аптеке)
- можно еще витаминчики А и Е капнуть

Творог протереть при необходимости через сито.
Все ингредиенты хорошо размешиваем в стеклянной посуде.
Наносим вечером на очищенное лицо (можно и под глаза),
оставляем на 15-20 минут, а после смываем, как обычно, прохладной водой.
После маски кремом НЕ пользоваться. И так каждый вечер на протяжении 2-х недель. Хранить маску лучше в холодильнике, в закрытой стеклянной посуде.
Эффект, поверьте, потрясающий! Если не поленитесь — останетесь довольны результатом.

Здоровья Вам, красоты и вечной молодости!

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Рубрики:  Красота
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Иундина   обратиться по имени Пятница, 03 Апреля 2020 г. 14:09 (ссылка)
благодарю
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Зоя_Есенко   обратиться по имени Пятница, 03 Апреля 2020 г. 19:19 (ссылка)
Спасибо
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Alice_23   обратиться по имени Суббота, 04 Апреля 2020 г. 12:10 (ссылка)
Благодарю!
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