Все ингредиенты натуральные — ни какой химии.

Эффект просто потрясающий!!!

Делать её нужно два раза в год — весной и осенью курсом по 2 недели.



Итак, нам понадобится:

- 1 столовая ложка меда (конечно натурального);

- 1 столовая ложка сметаны (и лучше пожирнее);

- 50 г свежего творога

- 6-10 капелек лимона

- по 1-2 ампуле алоэ, витамина В1 и В12 (всё продается в аптеке)

- можно еще витаминчики А и Е капнуть



Творог протереть при необходимости через сито.

Все ингредиенты хорошо размешиваем в стеклянной посуде.

Наносим вечером на очищенное лицо (можно и под глаза),

оставляем на 15-20 минут, а после смываем, как обычно, прохладной водой.

После маски кремом НЕ пользоваться. И так каждый вечер на протяжении 2-х недель. Хранить маску лучше в холодильнике, в закрытой стеклянной посуде.

Эффект, поверьте, потрясающий! Если не поленитесь — останетесь довольны результатом.



Здоровья Вам, красоты и вечной молодости!

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