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Тонкие тыквенные блины на кефире
Приготовление:
1. Тыкву заранее нарежьте кусочками, отварите или запеките до готовности и пюрируйте при помощи блендера. Можно использовать уже готовое тыквенное пюре.
2. В глубокой миске соедините яйца, соль и сахар. Все немного взбейте и добавьте тыквенное пюре. Перемешайте. Добавьте кефир, муку и соду.
3. Перемешайте все до однородности и добавьте растительное масло. Тесто готово.
4. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте маслом и наливайте тесто половником, равномерно распределяя по всей сковороде.
5. Обжаривайте блины с двух сторон до готовности. Подавать их можно как самостоятельно, так и с любым топпингом.
Приятного аппетита!
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