Ингредиенты:

Яйцо — 2 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ст. л.

Кефир — 600 мл

Мука — 200 г

Сода — 0,25 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Пюре из тыквы — 200 г

Приготовление:

1. Тыкву заранее нарежьте кусочками, отварите или запеките до готовности и пюрируйте при помощи блендера. Можно использовать уже готовое тыквенное пюре.

2. В глубокой миске соедините яйца, соль и сахар. Все немного взбейте и добавьте тыквенное пюре. Перемешайте. Добавьте кефир, муку и соду.

3. Перемешайте все до однородности и добавьте растительное масло. Тесто готово.

4. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте маслом и наливайте тесто половником, равномерно распределяя по всей сковороде.

5. Обжаривайте блины с двух сторон до готовности. Подавать их можно как самостоятельно, так и с любым топпингом.

Приятного аппетита!

источник