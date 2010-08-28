Записи Друзья Комментарии
-MALEFISENTA-
Аватар -MALEFISENTA-

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в -MALEFISENTA-

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 31389


Тонкие тыквенные блины на кефире

Пятница, 28 Февраля 2020 г. 13:47 + в цитатник

3937411_bb5edbe1 (621x600, 114Kb)

Ингредиенты:
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соль — 1 ч. л. 
  • Сахар — 2 ст. л. 
  • Кефир — 600 мл 
  • Мука — 200 г 
  • Сода — 0,25 ч. л. 
  • Растительное масло — 2 ст. л. 
  • Пюре из тыквы — 200 г

Приготовление:

1. Тыкву заранее нарежьте кусочками, отварите или запеките до готовности и пюрируйте при помощи блендера. Можно использовать уже готовое тыквенное пюре. 

2. В глубокой миске соедините яйца, соль и сахар. Все немного взбейте и добавьте тыквенное пюре. Перемешайте. Добавьте кефир, муку и соду.

3. Перемешайте все до однородности и добавьте растительное масло. Тесто готово. 

4. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте маслом и наливайте тесто половником, равномерно распределяя по всей сковороде. 

5. Обжаривайте блины с двух сторон до готовности. Подавать их можно как самостоятельно, так и с любым топпингом. 

Приятного аппетита!

источник

Рубрики:  Кулинария
Метки:  


Процитировано 31 раз
Понравилось: 17 пользователям
Нравится



Алла_Студентова   обратиться по имени Пятница, 28 Февраля 2020 г. 17:29 (ссылка)
67403028_392393158053402_5741003319078289408_n (476x493, 268Kb)
Ответить С цитатой В цитатник
galina1606   обратиться по имени Суббота, 29 Февраля 2020 г. 08:43 (ссылка)
Благодарю!
Ответить С цитатой В цитатник
Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 01 Марта 2020 г. 10:33 (ссылка)
Спасибо!!!
С первым днем весны !!!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте