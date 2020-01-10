Удивительно, но печенье на рассоле от огурцов, рецепт которого пользуется сейчас большой популярностью, получается очень вкусным. Еще наши бабушки в советские годы активно использовали остатки маринада в выпечке. В те времена мало кто мог позволить себе сладости, и такие необычные угощения очень ценились в каждой семье.

Хрустящее печенье «Хозяюшка»

Для приготовления такой необычной выпечки понадобятся простые продукты, которые каждая хозяйка найдет на своей кухне. Да и времени они много не займут, поэтому уже через 30 минут ваши домочадцы смогут полакомиться очень вкусными печеньями, напоминающими пряники.

Ингредиенты:

600 г просеянной муки;

10 ст. л. подсолнечного масла;

1,5 ст. сахарного песка (можно меньше);

1,5 ст. рассола;

1 ч. л. соды;

ваниль, цедра лимона или орехи используются по желанию;

марля для процеживания рассола.

Приготовление:

Марлю, сложенную в несколько слоев, надеваем на горлышко банки с рассолом, чтобы при процеживании в тесто не попали посторонние продукты. Можно даже несколько раз пропустить через такой фильтр жидкость, если на то есть необходимость.

Добавляем к сахару соду и заливаем их процеженным рассолом. Перемешиваем до полного растворения кристалликов вручную.

Постепенно добавляем к рассолу растительное масло, ваниль, цедру лимона или измельченные орехи, в зависимости от личных предпочтений. При желании можно использовать и другие компоненты – курагу, кокосовую стружку, кукурузные хлопья или что-либо другое.

Всыпаем в миску муку, оставив примерно треть нетронутой. Начинаем тщательно вымешивать,подсыпая по немного муки, массу до тех пор, пока не получится мягкое и гладкое тесто. При этом оно не должно липнуть к рукам.

На подготовленной рабочей поверхности раскатываем тесто в тонкий пласт, толщиной около 5 мм. Если тесто начнет рваться, можно подсыпать немного муки из оставшегося количества. Спешить при этом не стоит, так как можно легко испортить еще не сформированные печенья и придется все начинать заново.

Используя специальные формочки, вырезаем печенье и выкладываем их на смазанный сливочным маслом противень. Можно вместо этого застелить форму пекарской бумагой и уже на ней готовить десерт.

Каждое печенье протыкаем вилкой, чтобы оно лучше пропеклось. Разогреваем духовку до 180°С и отправляем в нее противень с нашими полуфабрикатами примерно на 15 минут. Печенье готово.

Останется только подождать, пока печенье остынет, посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю .

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