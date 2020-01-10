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Создан: 28.08.2010
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Написано: 31281


Печенье на рассоле от огурцов: очень вкусно и просто

Четверг, 09 Января 2020 г. 15:46 + в цитатник

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Удивительно, но печенье на рассоле от огурцов, рецепт которого пользуется сейчас большой популярностью, получается очень вкусным. Еще наши бабушки в советские годы активно использовали остатки маринада в выпечке. В те времена мало кто мог позволить себе сладости, и такие необычные угощения очень ценились в каждой семье.

Хрустящее печенье «Хозяюшка»

Для приготовления такой  необычной выпечки понадобятся простые продукты, которые каждая хозяйка найдет на своей кухне. Да и времени они много не займут, поэтому уже через 30 минут ваши домочадцы смогут полакомиться очень вкусными печеньями, напоминающими пряники.

Ингредиенты:

  • 600 г просеянной муки;
  • 10 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1,5 ст. сахарного песка (можно меньше);
  • 1,5 ст. рассола;
  • 1 ч. л. соды;
  • ваниль, цедра лимона или орехи используются по желанию;
  • марля для процеживания рассола.

Приготовление:

Марлю, сложенную в несколько слоев, надеваем на горлышко банки с рассолом, чтобы при процеживании в тесто не попали посторонние продукты. Можно даже несколько раз пропустить через такой фильтр жидкость, если на то есть необходимость.

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 Добавляем к сахару соду и заливаем их процеженным рассолом. Перемешиваем до полного растворения кристалликов вручную.

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Постепенно добавляем к рассолу растительное масло, ваниль, цедру лимона или измельченные орехи, в зависимости от личных предпочтений. При желании можно использовать и другие компоненты – курагу, кокосовую стружку, кукурузные хлопья или что-либо другое.

Всыпаем в миску муку, оставив примерно треть нетронутой. Начинаем тщательно вымешивать,подсыпая по немного муки, массу до тех пор, пока не получится мягкое и гладкое тесто. При этом оно не должно липнуть к рукам.

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На подготовленной рабочей поверхности раскатываем тесто в тонкий пласт, толщиной около 5 мм. Если тесто начнет рваться, можно подсыпать немного муки из оставшегося количества. Спешить при этом не стоит, так как можно легко испортить еще не сформированные печенья и придется все начинать заново.

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Используя специальные формочки, вырезаем печенье и выкладываем их на смазанный сливочным маслом противень. Можно вместо этого застелить форму пекарской бумагой и уже на ней готовить десерт.

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Каждое печенье протыкаем вилкой, чтобы оно лучше пропеклось. Разогреваем духовку до 180°С и отправляем в нее противень с нашими полуфабрикатами примерно на 15 минут. Печенье готово.

Останется только подождать, пока печенье остынет, посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю .

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Рубрики:  Кулинария/Выпечка
Метки:  


Процитировано 42 раз
Понравилось: 25 пользователям
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Shanti_mil   обратиться по имени Chto za xren? Четверг, 09 Января 2020 г. 17:37 (ссылка)
В те времена мало кто мог позволить себе сладости --??????
Prosto vse pekli doma.
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Пятница, 10 Января 2020 г. 16:00ссылка
Ромика
Shanti_mil,Вас тоже зацепила эта фраза?)
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 09 Января 2020 г. 20:41 (ссылка)
i (17) (640x474, 123Kb)
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 09 Января 2020 г. 22:58 (ссылка)
10.01.2020
Как много есть прекрасных,тёплых слов
Всё не сказать в коротком поздравлении,
Но два из них: Удача и Любовь
Пусть прозвучат сегодня в День Рождения!
Любовь родных и близких,и друзей
Как воздух каждому необходима
И пусть удача не в один из дней
Не покидает, не проходит мимо!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
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Лариса_Липатова   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 13:59 (ссылка)
Блины на рассоле тоже вкусные!
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Лола60   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 18:16 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 19:05 (ссылка)
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sova1221   обратиться по имени Пятница, 10 Января 2020 г. 23:30 (ссылка)
Спасибо, напомнили детство. А потом мы с рассолом пряники пекли.
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ludmila-_Z   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2020 г. 10:00 (ссылка)
С Днем рождения!

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Елена_Дорожко   обратиться по имени Суббота, 11 Января 2020 г. 16:14 (ссылка)
Все верно, в магазинах не было большого разнообразия, да и рецепт из того, что было. Домашнее печенье просто и вкусно. Благодарю, дорогая! Вкусных выходных!
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Akmaya   обратиться по имени Понедельник, 13 Января 2020 г. 03:13 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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