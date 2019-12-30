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Рецепт салата «Мужские грёзы» с говядиной
Салат «Мужские грёзы» очень прост в приготовлении. Из минимума продуктов выходит отличный,нежный и очень вкусный салат, который подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
сыр -175 г
говядина -275 г
лук -120 г
яйца -3 шт
майонез -110 г
яблочный уксус -10 мл
сахар- 15 г
Этапы готовки
Промываем говядину и отвариваем в подсоленной воде до готовности.
Тщательно моем яйца. В кастрюле кипятим воду, присаливаем и отвариваем яйца 8-10 минут на среднем огне.
Пока варятся мясо и яйца, можно замариновать лук. Для этого нарежем лук очень тонкими полукольцами.
В миске смешиваем уксус с сахаром. Выкладываем лук и оставляем на 15-20 минут.
Отварную говядину остужаем и режем мелкими кубиками.
В отдельную миску натираем на мелкой терке сыр.
В другую миску на мелкой терке натираем яйца.
С лука сливаем жидкость и выкладываем его на дно блюда.
Смазываем лук тонким слоем майонеза. Сверху на лук выкладываем нарезанную говядину.
Поливаем майонезом и аккуратно распределяем его по поверхности мяса. На мясо выкладываем слой тертого яйца и снова смазываем его майонезом.
Последним слоем выкладываем натертый сыр.
Чтобы салат лучше пропитался, его можно поставить на пару часов в холодильник.
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