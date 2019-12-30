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Создан: 28.08.2010
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Рецепт салата «Мужские грёзы» с говядиной

Воскресенье, 29 Декабря 2019 г. 15:03 + в цитатник

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Салат «Мужские грёзы» очень прост в приготовлении. Из минимума продуктов выходит отличный,нежный и очень вкусный салат, который подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.
 

Ингредиенты:

сыр -175 г

говядина -275 г

лук -120 г

яйца -3 шт

майонез -110 г

яблочный уксус -10 мл

сахар- 15 г

Этапы готовки

Промываем говядину и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Тщательно моем яйца. В кастрюле кипятим воду, присаливаем и отвариваем яйца 8-10 минут на среднем огне.

Пока варятся мясо и яйца, можно замариновать лук. Для этого нарежем лук очень тонкими полукольцами.

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В миске смешиваем уксус с сахаром. Выкладываем лук и оставляем на 15-20 минут.

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Отварную говядину остужаем и режем мелкими кубиками.

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В отдельную миску натираем на мелкой терке сыр.

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В другую миску на мелкой терке натираем яйца.

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С лука сливаем жидкость и выкладываем его на дно блюда.

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Смазываем лук тонким слоем майонеза. Сверху на лук выкладываем нарезанную говядину.

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Поливаем майонезом и аккуратно распределяем его по поверхности мяса. На мясо выкладываем слой тертого яйца и снова смазываем его майонезом.

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Последним слоем выкладываем натертый сыр.

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Чтобы салат лучше пропитался, его можно поставить на пару часов в холодильник.


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Рубрики:  Кулинария/Салаты
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Процитировано 13 раз
Понравилось: 9 пользователям
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saptiro   обратиться по имени Понедельник, 30 Декабря 2019 г. 11:54 (ссылка)
Неужели мужские грезы только желудок?
У меня есть сердце,
А под ним желудок.
А в желудке язва...
Язва эта ты.
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Понедельник, 30 Декабря 2019 г. 14:17ссылка
Una_joven
))))))))))))Снаступающим!!!!
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