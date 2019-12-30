Салат «Мужские грёзы» очень прост в приготовлении. Из минимума продуктов выходит отличный,нежный и очень вкусный салат, который подойдет как для повседневного, так и для праздничного стола.



Ингредиенты:

сыр -175 г

говядина -275 г

лук -120 г

яйца -3 шт

майонез -110 г

яблочный уксус -10 мл

сахар- 15 г

Этапы готовки

Промываем говядину и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Тщательно моем яйца. В кастрюле кипятим воду, присаливаем и отвариваем яйца 8-10 минут на среднем огне.

Пока варятся мясо и яйца, можно замариновать лук. Для этого нарежем лук очень тонкими полукольцами.

В миске смешиваем уксус с сахаром. Выкладываем лук и оставляем на 15-20 минут.

Отварную говядину остужаем и режем мелкими кубиками.

В отдельную миску натираем на мелкой терке сыр.

В другую миску на мелкой терке натираем яйца.

С лука сливаем жидкость и выкладываем его на дно блюда.

Смазываем лук тонким слоем майонеза. Сверху на лук выкладываем нарезанную говядину.

Поливаем майонезом и аккуратно распределяем его по поверхности мяса. На мясо выкладываем слой тертого яйца и снова смазываем его майонезом.

Последним слоем выкладываем натертый сыр.

Чтобы салат лучше пропитался, его можно поставить на пару часов в холодильник.



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